Турция призывает все страны поддержать ее мирные инициативы, чтобы дипломатическим путем решить конфликт в Украине. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Перед своим выступлением на Генассамблее ООН, напомним, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским.

Отметим, что Мексика также собирается предложить на Генассамблее ООН план немедленного перемирия между Украиной и РФ минимум на пять лет.

На Генассамблее ООН также выступят президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден и глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом Генассамблея ООН разрешила Зеленскому прислать записанное видеообращение.

Напомним, война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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