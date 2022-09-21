От "СВО" к большой войне: прогноз президента Сербии Александра Вучича.

Об этом сербский президент заявил в интервью телеканалу "РТС".

"Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны", – сказал Вучич.

Напомним, ранее спикер Минобороны США Пэт Райдер заявил, что фиктивные "референдумы", которые будут проводиться на украинских территориях, – это информационная операция, призванная отвлекать от тяжелого состояния армии России.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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