Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в 1999 году США и Великобритания якобы требовали от Венгрии начать наземное наступление на сербскую территорию.

Об этом он заявил в субботнем обращении к нации, передает РТС.

Эту историю Вучичу рассказал нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В 1999 году Венгрия должна была атаковать Сербию с земли, подтвердил мне Орбан и сказал, что я могу сказать это публично. Клинтон и британцы попросили его напасть на Сербию с севера, чтобы они могли растянуть свои силы из Косово в Воеводину. На это он отказался, а Герхард Шредер помог ему ослабить то давление Белого дома", - утверждает сербский президент.

Он добавил, что Орбан после этого якобы говорил с бывшим британским премьером Маргарет Тэтчер.

"Когда Тэтчер открыла дверь, то сказала ему: меня очень беспокоит то, что вы отказались напасть на Сербию, из-за этого погибнет больше британских военных", - пересказал слова Орбана Вучич.

В 1999 году Североатлантический Альянс начал бомбардировки Сербии в ответ на осуществление сербской армией этнических чисток боснийского населения Косово. Кампания НАТО заставила Сербию прекратить войну против Косово, и одновременно привела к многочисленным жертвам среди сербов.

Александар Вучич не раз поднимал тему бомбардировок Сербии НАТО, объясняя отказ присоединяться к санкциям против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Ранее президент Сербии Александр Вучич ответил отказом канцлеру Германии Олафу Шольцу на его заявление о необходимости присоединения к санкциям против России. Вучич сказал, что не считает санкции эффективными и что его страна находится в сложном положении, учитывая давние особые отношения между Сербией и Россией.

В марте Вучич заявлял, что Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии.