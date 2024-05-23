Около двух третей американцев столкнулись с ухудшением финансового положения. Практически каждый пятый житель США заявил, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже.

Об этом говорится в отчете Федеральной резервной системы об экономическом благополучии домохозяйств США в 2023 году.

"65% взрослых утверждают, что изменения цен по сравнению с предыдущим годом ухудшили их финансовое положение, включая 19% заявивших, что изменения в ценах ухудшили их финансовую ситуацию", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Как отмечается в документе, главным поводом для беспокойства жителей США среди других финансовых проблем по-прежнему остаются высокие цены.

Часть американцев, принявших участие в исследовании ФРС, указывают также на перенесенный ими стресс из-за последствий роста процентных ставок ФРС. Особенно сильно жесткая монетарная политика отразилась на людях с низкими доходами, которые стали испытывать больше финансовых трудностей.

"Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны", - отметили в ФРС.

17% взрослых заявили, что не оплатили все свои счета в полном объеме за месяц, предшествовавший опросу.

При этом общее финансовое благосостояние почти не изменилось по сравнению с 2022 годом. В 2023 году 72 % взрослых сообщили, что либо у них все в порядке, либо они живут комфортно в финансовом отношении, что почти идентично 73% в 2022 году.

Зимой мы сообщали, что долг домохозяйств в США за прошлый год обновил исторический рекорд.

А осенью агентство Bloomberg писало, что цены в США с 2020 года показали такой рост, для которого ранее потребовалось 10 лет.