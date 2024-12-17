Республиканец Дональд Трамп официально получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах президента США.

Об этом сообщает CNN.

Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас.

"Хотя Трамп выиграл выборы 5 ноября, его победа была официально оформлена, когда выборщики президента собрались по всей стране в рамках конституционного процесса, чтобы официально избрать президента", - говорится в публикации.

На выборах президента США проголосовали более 150 млн американцев, но формально главу государства выбирают 538 выборщиков, которые собираются в капитолиях штатов каждые четыре года. Число выборщиков равно числу сенаторов (100), членов Палаты представителей (435) плюс три дополнительных выборщика для избирателей в Вашингтоне.

Количество голосов выборщиков, которые получает каждый штат, может меняться по итогам переписи каждые 10 лет. Оно соотносится с числом членов Палаты представителей плюс два сенатора от каждого штата в Конгрессе.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года новым составом Конгресса. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, как Трамп собирается изменить порядок проведения выборов президента США.

Известно, что победа на выборах президента в США Дональда Трампа оказалась даже более сокрушительной, чем ожидали в первый день подсчета голосов.

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