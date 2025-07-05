Захват россиянами села Мелового в Харьковской области имеет целью расширение плацдарма РФ на правом берегу Оскола.

Об этом пишет военный обозреватель Deep State, анализируя ситуацию на Купянском направлении.

"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Возле Мелового, с одной стороны, не произошло масштабного наступления, но с другой – есть потерянная территория, и российская армия на приподнятом настроении пытается наступать на Амбарное и Зарубинку. В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в данной оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается", – пишет паблик.

Напомним, на днях россияне зашли в первый посёлок Днепропетровской области и продвинулись под Запорожьем.

Война в Украине продолжается 1227-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась в селе Каменском под Запорожьем. Неприятель нанёс дроновый удар по областному ТЦК Полтавщины. Зеленский прокомментировал остановку американской военной помощи – по сути подтвердил факт этого. Вечером состоялся очередной разговор Путина с Трампом, который продолжался около часа.

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