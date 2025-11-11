На создание международного трибунала против России может не хватить денег.

Об этом сообщает портал Euronews со ссылкой на источники.

По информации ресурса, с сокращением финансирования Украины со стороны США под угрозой оказывается реализация этой идеи. Европейцы опасаются, что не потянут такую инициативу сами.

Европейские страны G7, а именно Франция, Германия, Италия и Великобритания, являются ключевыми донорами Совета Европы. Пока они не принимают активного участия в проекте. На данном этапе неясно, будут ли они участвовать в ежегодном финансировании трибунала.

Совет Европы первоначально представил проект бюджета, который включает общие операционные расходы, связанные с трибуналом, в размере около 75 миллионов евро в год. Дополнительное финансирование помещений и безопасности еще больше увеличит расходы. Кроме того, ЕС должен ежегодно выделять 10 миллионов евро в качестве своего взноса.

Планируется, что трибунал будет располагаться в Нидерландах.

Чтобы начать работу, трибунал должен собрать некий минимум стран-участниц. Но пока по украинскому вопросу это число не определено. Обычно минимальное число составляет 16, хотя в случае с Украиной, по мнению экспертов, к нему должно присоединиться больше стран. Источники предположили, что дело не только в количестве, но и в значимости и влиянии участников на международные отношения.

Напомним, летом президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации соглашения о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Ранее соглашение было подписано между Украиной и Советом Европы. Владимир Зеленский призвал европейские страны как можно скорее его ратифицировать, чтобы начать процесс реального создания трибунала.