Украинский волонтёр Сергей Притула призвал отменить разрешение на выезд за границу для парней 18-22 лет, потому что бизнесу не хватает рабочих рук.

Соответствующий фрагмент интервью распространилось в политических телеграм-каналах.

"Не встретил ещё ни одного бизнеса, который не пожаловался бы мне на отток кадров. Поскольку мобилизационные процессы в Украины начинаются с 25 и выше, бизнесы для того чтобы перестраховаться, например, чтобы работник, которого ты привлёк и выучил, а требуется какое-то время, вдруг не исчез, они начали брать не работу людей в 19, в 20 лет и люди объединяют с обучением в университетах. В 21-22 бизнесы понимают: в ближайшие три-четыре года этот человек может у меня работать, я могу быть спокойным. Я воспитал работника, он получил квалификацию, он может выполнять определённый сегмент работы. Вместо этого парламент говорит: "Слушайте, есть тема: мы можем открыть ворота, вы поедьте, там поучитесь, может где-то, получите квалификацию, а потом вернётесь и такие будем жить", – комментирует Притула.

Напомним, Украину призывают закрыть выезд молодых людей в правительстве Германии, утверждая, что такую позицию разделяют и другие страны ЕС.

Ранее в СМИ появилась информация, что после разрешения выезда мужчин 18-22 лет из Украины массово утекает молодой персонал.