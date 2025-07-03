Волонтер Сергей Притула заявил, что его заработки - это его личное дело, которое никого не касается. Он назвал только два источника своих доходов: монетизацию на Youtube и ценные бумаги.

Об этом он сообщил в интервью Славе Демину в рамках проекта "Слава+".

Демин напомнил Притуле его слова о том, что тот не зарабатывает на своем фонде, но живет на доходы от ценных бумаг. На что волонтер вставил реплику, что "они и сейчас есть". После этого интервьюер поинтересовался, чем сейчас зарабатывает собеседник и каков его примерный доход.

"Монетизацией, как и ты. Это (уровень заработка - Ред.) никого не касается. Я ни к кому в карманы не заглядываю и к себе не пускаю. Притуле на зарплату работников, на бензин (к слову, мы бензин получаем от наших партнеров) дают большие и небольшие бизнесы, просто неравнодушные люди, частные доноры. Можно зайти на Фейсбук-страницу фонда или мою и посмотреть, кого мы ежемесячно благодарим. Кто поддерживает военное направление, кто - гуманитарное. И отдельно мы благодарим тех, кто выделяет деньги на институционку, поэтому вся эта бредятина о том, что фонд отбирает какие-то проценты на свое содержание, - это все вранье", - ответил Притула.

Он отказался уточнять, сколько ему необходимо на содержание жены, которая имеет небольшой бизнес, и троих детей. Сказал только, что он и супруга являются ФЛП третьей группы.

Осенью 2022 года фонд Притулы обвиняли в закупке бронетранспортеров по завышенной в разы цене.

Многих людей возмущает, что он свободно как волонтер выезжает за границу и комментирует свои поездки в глумливом стиле.