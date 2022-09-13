Издание Forbes подсчитало, что ВСУ уничтожили российской техники на $673 млн за шесть дней активного контрнаступления - с 6 по 11 сентября.

Суммарно было уничтожено 590 единиц техники.

Самая дорогая потеря противника в Запорожской области – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1", стоимостью в $57 млн.

В Харьковской области российская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

Ранее мы публиковали видео, что на Харьковщине армия РФ при отступлении оставила ВСУ тяжелую технику.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины