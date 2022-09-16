Арестович ждет, что Европа не даст добить путинский режим. Или Трамп придет
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ждет того, что "Европа не даст добить режим Путина".
Об этом Арестович сказал в программе Марка Фейгина.
"Жду, что Европа не даст добить путинский режим", - заявил Арестович.
Такое заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
"Товарищи, которые живут в этой политической реальности, захотят использовать его (Путина - Ред.) против Китая. Трамп придет… В принципе, возможен сценарий, при котором не дадут добить путинский режим", - пояснил он.
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