Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ждет того, что "Европа не даст добить режим Путина".

Об этом Арестович сказал в программе Марка Фейгина.

"Жду, что Европа не даст добить путинский режим", - заявил Арестович.

Такое заявление сделал советник главы ОПУ Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Товарищи, которые живут в этой политической реальности, захотят использовать его (Путина - Ред.) против Китая. Трамп придет… В принципе, возможен сценарий, при котором не дадут добить путинский режим", - пояснил он.

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