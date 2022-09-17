Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Задорожный приехал поздравлять лесников города Тростянец Сумской области с буквой V на свитере.

Соответствующую фотографию опубликовал Тростянецкий горсовет в Facebook.

Тростянец был захвачен россиянами в начале войны, за него шли тяжёлые бои.

Как известно, буква V используется российскими войсками в качестве одного из опознавательных знаков с начала вторжения в Украину.

Позже Николай Задорожный опубликовал пост в Facebook, где попросил за это прощения.

Напомним, Верховная Рада 14 апреля приняла закон о запрете символов российского вторжения – букв Z и V. Ее использование приравнивается к нацистской или коммунистической символике.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.