Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл в Верховном Суде действующему президенту Владимиру Зеленскому по делу, в котором экс-президент требовал у Зеленского обнародовать информацию СБУ о его бизнес-связях с Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

12 сентября Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда закрыл производство по иску Порошенко.

Порошенко просил Верховный суд признать противоправным бездействие Зеленского, который не обнародовал публичную информацию, представляющую общественный интерес.

Порошенко заявил, что в интервью от 24 июня 2021 года Зеленский утверждал о наличии у него информации от Службы безопасности Украины о том, что "с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом", "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

Истец просил суд признать противоправным бездействие ответчика по поводу необнародования публичной информации, представляющей общественный интерес, о наличии которой он утверждал в своем интервью, и обязать его обнародовать эту информацию.

Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства и рассмотрев дополнительные пояснения, КАС ВС постановил решение о закрытии производства по делу.

Это решение может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда.

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