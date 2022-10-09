Энергодар Запорожской области остается без света и воды - регулярные обстрелы мешают производить быстрые аварийно-восстановительные работы.

Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Дмитрий Орлов.

"Уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане раскладывали костер прямо у домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками", - сообщил Орлов.

Он добавил, что обостряется ситуация с питьевой водой - особенно среди горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их.

Напомним, россияне обвиняют в обстрелах Энергодара украинские войска. Украина же обвиняет российские.

Вчера стало известно, что обстрел повредил линию электропередач, которая поставляет электроэнергию на шестой реактор Запорожской атомной электростанции.

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