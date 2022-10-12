Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Украине потребуется более 55 миллиардов долларов помощи в 2023 году, включая 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда в среду, 12 октября.

По словам Шмыгаля, такая помощь будет покрывать дефицит государственного бюджета на уровне 3,5 млрд долларов в месяц, а также будет предусматривать финансирование проекта быстрой реконструкции пострадавшей инфраструктуры Украины.

"Конечно, мы делаем все, чтобы повысить устойчивость собственной экономики, собирать больше налогов и быть самодостаточными в плане финансирования всех расходов", - сказал премьер-министр.

В этой связи Шмыгаль добавил, что правительство подало в Верховную Раду бюджет на 2023 год, где были дополнительно оптимизированы расходы и сокращен фискальный разрыв примерно на 30%.

"Наша общая задача - вывести экономическое и финансовое сотрудничество между Украиной и нашими партнерами на принципиально новый уровень", - пояснил премьер-министр.

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии планируют предоставить Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно.

Также "Страна" сообщала, что, по данным Bloomberg, США будут ежемесячно выделять Украине полтора миллиарда долларов до конца войны.

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