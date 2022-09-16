В России с конца августа растут тревожные настроения в обществе, хотя последние полгода войны россияне были преимущественно спокойны.

Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМнибуса", проведенного 9-11 сентября.

Так, 21 августа 36% опрошенных определяли настроение в своем окружении как "тревожное", а 57% заявляли, что настроение "спокойное".

С тех пор динамика меняется, 11 сентября уже 42% заявляли о "тревожных" настроениях, тогда как процент "спокойных" снизился с 57% до 51%.

В тоже время уровень тревожности в российском обществе сейчас заметно ниже, чем был в феврале-марте после начала вторжения РФ.

Наиболее "тревожные" настроения были у россиян 27 февраля - 55%. Тогда же было и наименьшее число "спокойных" - 39%.

С апреля тревожность падала и начала расти в конце августа.

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