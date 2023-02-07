В Иране открыли подземную база ВВС под названием "Огаб-44". Заявлено, что она способна принимать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотные летательные аппараты ВВС армии.

Об этом сообщает агентство ИРНА.

По информации агентства, это первая в республике армейская авиабаза, построенная в горном районе. Она призвана выполнять задачи по обеспечению оперативной воздушной обороны, может принимать и обслуживать все типы истребителей и бомбардировщиков, а также беспилотники. На территории базы расположены командный пункт, ангары для обслуживания самолетов, навигационное и аэродромное оборудование, топливные баки.

В кулуарах военного объекта также размещена новая крылатая ракета дальнего действия "Асиф" типа "воздух-воздух". Она представляет собой боеголовку, обладающую высокой разрушительной и взрывной мощью, и способна пробивать тяжелые укрепления.

"Огаб-44" считается одной из тактических подземных авиабаз ВВС армии, которые были построены в разных регионах страны за последние годы в соответствии с оперативными потребностями этих сил и с учетом принципов пассивной обороны.

Ранее мы писали, что в Иране 28 января был нанесен удар боевыми дронами по городу Исфахан.

Позже Иран официально обвинил Израиль в атаке беспилотников на военный объект.