В связи с объявленной украинским правительством программой выплат по два миллиона гривен в качестве компенсации за жилье на захваченных россиянами территориях (вне зависимости от его состояния) в пабликах и блогосфере уже обсуждается версия, что это связано с подготовкой вывода украинских войск из Донбасса (одно из главных условий мирного плана президента США Дональда Трампа).

Проводятся аналогии с программой жилищных сертификатов, которую в 2022 году запустила Россия для жителей Херсонской области, которые хотели уехать в РФ после того как россияне вывели свои войска с правобережья Днепра (стоимость сертификатов была от 46 тысяч долларов по тогдашнему курсу и выше, в зависимости от числа членов семьи).

Впрочем, у этой версии нет пока каких-либо доказательств. Официально президент Украины Владимир Зеленский не подтверждает готовность уходить из Донецкой области (СМИ пишут, что этот вопрос он намерен обсудить на встрече с Дональдом Трампом).

Кроме того, данная инициатива вписывается в ряд других социальных новаций украинских властей последнего времени, вроде раздачи "зимней тысячи" или же "3000 бесплатных километров на поезде", которые в оппозиции критикуют, называя "предвыборно-популистскими".

Другой вопрос: откуда на нее возьмут деньги?

Два миллиона гривен по нынешнему курсу - это около 47 тысяч долларов.

Количество потенциальных заявителей может достигнуть миллиона человек. Особенно, если действительно будет внедрена столь простая процедура заявки, как обещано.

Миллион заявок - это 47 млрд долларов. Немногим меньше, чем Украина просит на следующий год помощи партнеров для финансирования дефицита бюджета (60 млрд долларов).

При том, что пока вообще нет подтверждений по большей части внешнего финансирования Украины на следующий год.

Разве что эта сумма будет выделена партнерами целевым образом в рамках возможного мирного урегулирования.