Граждане Украины, чьи дома остались на захваченных РФ территориях, получат по два миллиона гривен на жилье.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Получить ваучер на 2 млн грн смогут те, кто:

Первыми смогут воспользоваться ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или человека с инвалидностью в результате войны (начиная с 2014 года), сообщает Минразвития общин. С заявлениями всех претендентов будут работать комиссии, находящиеся по месту фактического проживания заявителя, указанного в актуальной справке ВПЛ. При этом состояние жилья, оставшегося на оккупированных территориях, проверяться не будет. Не нужно и подтверждать права собственности, но данные об имеющемся жилье на этих территориях должны быть указаны в заявке. Ключевым условием участия в программе является отсутствие у заявителя иного жилья в собственности на подконтрольной территории. Помощь по новому компоненту "Восстановление" направляется на приобретение нового жилья.

Прием заявок через портал государственных услуг "Дия" стартует с 1 декабря, позже подключатся Центры предоставления административных услуг.

Напомним, еще в конце августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что переселенцам, чьё жильё осталось на оккупированной территории, обещают выплачивать до двух миллионов гривен в рамках программы "еВосстановление".

Ранее мы писали, что за 3,5 года с момента масштабного вторжения РФ в Украине за государственный счет жильё получили лишь 63 внутренних переселенца, несмотря на 528,9 тысячи поданных заявок с пометкой "жилищные нужды".

