В России вступил силу закон, запрещающий жителям Херсона и Херсонской области в течение первых пяти лет продавать жилье, купленной по программе государственных жилищных сертификатов (ГЖС).

Закон подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с ним граждане, которые покинули место жительства в Херсоне или Херсонской области и прибыли в экстренном порядке на иные территории РФ для последующего проживания, имеют право на получение социальной выплаты для приобретения жилья на основании ГЖС. Однако, как указано в сопроводительных материалах, были выявлены случаи использования жителями Херсона и части Херсонской области сертификатов для последующей продажи полученного жилья.

Новые нормы пресекают нецелесообразное использование ГСЖ, запрещая продажу приобретенной по сертификату недвижимости в течение пяти лет с момента возникновения права собственности.

На Херсонщине сертификаты получили жители правобережья региона, которые ушли оттуда вместе с российской армией в ноябре 2022 года.

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