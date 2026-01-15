У российских войск есть продвижение под Запорожьем.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

В районе Степногорска, через который пролегает кратчайший путь на Запорожье, россияне применяют тактику инфильтрации малым количеством пехотинцев, как было на покровском направлении, используя погодные условия. Туман, холод и снег затрудняют работу украинских дронов.

Россияне сумели занять южную часть Степногорска с многоэтажной застройкой, сейчас в поселке позиции ВСУ и РФ "находятся вперемешку".

Российские военные также уже просачиваются севернее, в село Приморское, где плотная частная застройка и относительно незначительные разрушения создают условия для скрытого передвижения, что способствует формированию значительной серой зоны.

Отметим, что от Приморского до южных окраин Запорожья по прямой линии менее 15 километров, до центра - чуть больше 20. На такое расстояние добивают дроны, а также ствольная артиллерия и все виды корректируемых авиационных бомб.

Кроме того, россияне продолжают попытки продвигаться в направлении реки Конка, в районах Малокатериновки и соседних населенных пунктов.

В Запорожском районе уже объявлена обязательная эвакуация в шести населенных пунктах.

Ранее мы сообщали, что армия РФ продвигается на гуляйпольском направлении и растягивает фронт, чтобы перегрузить оборону ВСУ.

Война в Украине идет 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Российское Минобороны заявило о захвате приграничного села Комаровка в Сумской области.