В Запорожье 25-летний местный безработный на сайте знакомств переписывался с офицером ВСУ под видом девушки, затем выманил его на свидание и пытался убить.

Об этом сообщает в своих соцсетях СБУ, которая вместе с Нацполицией задержала нападавшего по горячим следам.

Согласно материалам дела, офицер в прифронтовом городе проходил реабилитацию после ранения на передовой. Его заманили в городскую промзону якобы на свидание. На место встречи должна была прийти девушка, с которой он познакомился в интернете. Однако вместо нее появился мужчина в балаклаве. Он напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов в шею, грудную клетку, живот и правую ногу, после чего скрылся с места происшествия.

Офицер с глубокими колотыми ранами был госпитализирован в реанимационное отделение, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.

В течение нескольких часов после покушения сотрудники СБУ разыскали нападавшего и задержали его у родственников, где он пытался залечь на дно.

Как установило следствие, мужчина давно попал в поле зрения ФСБ, когда искал легкие заработки в телеграм-каналах. Сначала россияне принуждали его поджигать разные объекты, а затем поручили убить офицера ВСУ. Адрес покушения он получил от куратора из России.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины о покушении на умышленное убийство. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Вчера мы сообщали, что в Кременце Тернопольской области пьяная компания на квадроциклах избила военного Николая Духанова, а полиция и сотрудники местного ТЦК и СП покрывали действия нападавших.

А летом рассказывали, как в Киеве девушка пригласила военного на свидание и попыталась убить при помощи заминированного скутера.