Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) проинформировала, что в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила импорт свинины в 4 раза - до 6,62 тысяч тонн.

Об этом сообщает сайт ассоциации УКАБ во вторник, 8 февраля.

"За январь месяц 2022 года было импортировано 6,62 тысяч тонн свинины, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении аграриев.

По данным УКАБ, в структуре импорта мороженая свинина занимает 30% (1,9 тысяч тонн), а свежая или охлажденная свинина – 70% (4,6 тысяч тонн).

Ключевым экспортером этой продукции остается рынок ЕС:

Дания – 3 160 тонн;

Нидерланды – 1 103 тонн;

Бельгия – 954 тонн;

Польша – 720 тонн;

Испания – 364 тонн.

В УКАБ добавили, что увеличение импорта в январе вызвано следующими факторами:

с 1 января обновляется импортная квота для ЕС, предусматривающая беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. тонн в год);

цены на рынке свинины в ЕС остаются стабильно низкими с октября и по сегодняшний день по сравнению с украинскими, за счет перенасыщения товаром;

медленное "сезонное" снижение закупочных цен после праздников.

"В январе странам ЕС было очень выгодно экспортировать свинину в Украину, но в ближайшей перспективе темпы поставок будут сокращаться, поскольку на внутреннем рынке Украины закупочные цены на живец свиней снижаются. Дальнейший рост импорта можно будет фиксировать ближе к апрелю и весенним праздникам", - рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

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