На украинских рынках зафиксировали стремительное подорожание домашнего сала. Средняя стоимость продукта составляет 165 грн за килограмм. Об этом сообщают данные Минфина.

Известно, что только за первый месяц этого года стоимость сала поднялась на 12 грн, повысив цену со 159 до 171 гривны за килограмм. При этом год назад сало обошлось бы в 131 грн.

Кроме того, также подорожало соленое сало. На прилавках за него просят от 195 до 197 гривен за килограмм.

Напомним, газовый кризис, подкосивший производителей продуктов, и падение гривны на фоне слухов о "вторжении" ударили по ценам в Украине. Рост их резко ускорился в январе 2022 года. Впрочем, опрошенные "Страной" киевляне говорят, что их средний чек в супермаркете "потяжелел" куда более существенно - в разрезе недели на 300-400 гривен на семью.

До этого мы также писали, что в Украине разгоняется "зрада" по салу. Новость СМИ о том, что главный украинский продукт начал стремительно дорожать и продается уже дороже мяса - по 180-185 гривен за килограмм (для сравнения: свинина стоит 120-150 гривен, говядина - 160-180 гривен), - буквально взорвала рынок.