Сотрудники киевского тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio выставили фото в соцсетях, на котором они запечатлены с привязанной свиньей и заявили, что готовятся на ее теле сделать татуировку. Этим они вызвали гнев зоозащитников.

О данном инциденте рассказали зоозащитники из UA Animals на своей странице в Instagram.

Активисты пишут, что с помощью этого снимка и саркастического комментария о том, что сотрудники тату готовы набить "гигантскую татуировку" на теле свиньи салон решил "хайпануть".

"Мы сразу же отреагировали - обратились в @tattoo.lamarch.kiev (название аккаунта салона в Инстаграм - Ред.) с предупреждением о юридической ответственности за подобные действия. Согласно закону, это уголовное правонарушение по 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины, поэтому мы составили заявление в полицию", - написали зоозащитники.

Также они призвали пользователей Инстаграма отреагировать на ситуацию и пожаловаться на страницы тату-салона.

Между тем, киевского тату-салона в данный момент недоступен. Вместе с тем, в его описании указано "зоозащитников не принимаем".

Аккаунт же филиала тату-салона во Львове активный, однако закрытый. На их странице около 36 тысяч подписчиков. При этом так же, как и в киевском Instargam-аккаунте у них обозначено, что зоозащитникам тату делать не будут.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине прошли марши за права животных.

Также сообщали, что убийство змеи лопатой во дворе школы в Павлограде возмутило защитников природы.