В 30 украинских городах сегодня, 5 сентября, прошел масштабный Марш за права животных. Мероприятие объединило несколько тысяч людей по Украине, которые намерены привлечь внимание общественности к потребности защиты животных от жестокости.

Фото с места событий публикуют СМИ и очевидцы.

Плакаты на марше за права животных. Фото: 24 канал

Инициаторами марша выступила организация "UAnimals", которая выдвинула требования президенту Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и правительству.

Помимо того, что Марш за права животных проходит в 30 городах Украины, его также провели в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".

Плакаты на марше за права животных. Фото: 24 канал

Всеукраинский марш начался в столице в парке им. Тараса Шевченко. На мероприятие пришли тысячи украинцев, а также украинские артистки Alyona Alyona и Jerry Heil. В руках неравнодушные несли плакаты, а некоторые из них даже взяли на марш своих домашних животных.

На мероприятие пришли активисты с домашними животными. Фото: 24 канал

Активисты требуют запретить на законодательном уровне работу:

цирков с животными,

меховых ферм,

притравочных станций,

дельфинариев,

контактных зоопарков и тому подобное.

Кроме этого, UAnimals обратило внимание на то, что парламент игнорирует большинство зоозащитных законопроектов.

"Нас достало, что издевательства над животными все еще продают как развлечения. Нас достало, что живодеров оправдывают суды. Нас достало, что жестокость к животным с каждым днем лишь множится",

– пишут в сообщении UAnimals.

Как рассказала корреспонденту "Думской" глава организации "Закон природы" Яна Титаренко, активисты призывают наказывать за жестокое обращение, искоренить попрошайничество и уличные "фотоуслуги" с животными.

"У многих людей, а особенно у полицейских, существует мнение: пока не решены все проблемы с людьми, беспокоиться о животных не нужно. Это мнение ошибочное: жестокость к животным и к людям — это звенья одной цепи. Тем более, ученые знают: животные осознают себя как личности и переживают свои страдания так же, как и люди", - заявила Титаренко.

В Одессе на мероприятие пришли около сотни горожан. Отдельной колонной также шли вегетарианцы, которые собственным примером показывают, что животные — не еда.

Марш в защиту животных в Одессе. Фото: Думская

В то же время, как передает "Суспільне" Марш в защиту животных в Ужгороде, по словам организатора Анжелы Могориты, устраивают уже четвертый раз. Зоозащитники привлекли внимание к тому, что в Украине продолжают жестоко обращаться с животными.

Ужгородский марш за права животных. Фото: Суспільне

Ранее мы писали о том, что в Днепре волонтеры спасли двух маленьких лисичек, которых держали на территории пункта приема вторсырья.

Также в Украине могут начиная со следующего года запретить использовать животных в цирках, бои животных, контактные и гастролирующие зоопарки.

Зимой Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3318 "О ветеринарной медицине и благополучии животных", который разработан с целью системного и комплексного регулирования общественных отношений по защите здоровья и обеспечению благополучия животных