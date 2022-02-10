За год в Украине значительно подорожали продукты, в том числе и необходимые для приготовления борща по классическому рецепту. Стоимость борща за год выросла на 30%.

Об этом свидетельствует свежий "индекс борща" от экспертов BRDO.

Указано, что в феврале прошлого года порция борща на четверых, приготовленная по традиционному рецепту, обходилась украинцам в 62,06 гривен, а в феврале текущего года на такие же продукты в том же объеме придется потратить 80,92 гривны. То есть стоимость выросла более чем на 30%.

Все ингредиенты борща подорожали в разной степени. Например, цена на свинину выросла на 12,03 процента, со 103,70 грн до 116,28. А вот стоимость белокочанной капусты увеличилась почти в четыре раза - с 5,45 грн за кг до 20,95 грн.

Напомним, в Украине выросли цены не только на овощи и другие ингредиенты для борща. Растут и цены на хлеб - стоимость хлеба достигла рекордно высоких отметок за последние пять лет. Средняя цена "Киевского нарезного батона" превысила 24 гривни.

Также "Страна" сообщала, что цены на подсолнечное масло в Украине за год выросли на 85,5% и эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание.