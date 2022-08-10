Статистика ботулизма говорит о том, что многие люди игнорируют правила безопасного питания и приготовления пищи, чем подвергают опасности не только себя, но и своих близких или друзей. За полгода в Украине зарегистрирован 51 случай ботулизма. Их "виновниками" были не только вяленая нетронутая, копченая, соленая рыба, но и домашние консервы.

В Центре общественного здоровья рассказали, как избежать смертельного риска при желании отведать домашние заготовки.

Чтобы защитить себя и свою семью, необходимо помнить:

не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск ботулизма. К ним относятся: раздутые банки; банки со вздутыми крышками; банки, из которых что-то вытекает; неплотно закрытые банки; банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.

не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранившиеся больше года.

не покупайте консервы и другие продукты домашнего изготовления из рук на улицах и стихийных рынках.

Если собираетесь заниматься консервированием самостоятельно, соблюдайте следующие правила:

Тщательно мойте руки перед и во время процедуры консервирования; Используйте чистые и стерилизованные банки без повреждений; Каждый раз перед использованием мойте банки в горячей воде с моющим средством, тщательно протирайте их; Используйте чистые и стерилизованные крышки без повреждений; Выбирайте свежие, неповрежденные продукты без признаков гниения, тщательно промойте их в безопасной воде; Помните – единственный безопасный способ обработки малокислотных пищевых продуктов – это консервирование в автоклаве. Автоклав — специальная тяжелая кастрюля, плотно закрывающаяся крышкой, имеющая клапан и датчик давления. Время приготовления пищи может зависеть от типа продукта, размера банки и даже высоты над уровнем моря. Необходимо следовать инструкции к автоклаву и хотя бы раз в год проверять точность датчика давления.

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