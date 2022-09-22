В Курске военнообязанным запретили покидать регион.

Об этом сообщают издание "Коммерсант".

По данным издания, в среду, 21 сентября, на пресс-конференции главный военный комиссар Курской области Владимир Родионов заявил, что с 9:00 жителям региона, состоящим на учёте в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать регион без разрешения военного комиссариата.

Председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов на той же пресс-конференции уточнил, что "на территории Курской области формируется мобилизационный людской резерв. Это полк численностью более 1 тысячи человек".

Всего из Курской области могут призвать около 2,5 - 3 тысячи человек, эта цифра уточняется, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них: и добровольцев, и мобилизованных.

Ранее мы писали, что в РФ после объявления частичной мобилизации раскупили все авиабилеты на ближайшие зарубежные рейсы.

Также "Страна" сообщала, что три фракции Бундестага Германии призвали дать убежище россиянам, которые хотят избежать мобилизации.