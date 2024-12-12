Национальный банк Украины поднял свою учетную ставку из-за разбушевавшейся инфляции. И это может быть не последнее повышение.

Нацбанк принял решение о повышении размера своей учетной ставки в 13% до 13,5% годовых, заявил председатель НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики.

При том что ранее Нацбанк прогнозировал сохранение ставки на прежнем уровне до середины следующего года.

"Это решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции", - сказал он.

Госстат в ноябре зафиксировав инфляцию на уровне 11,2% в годовом измерении, в то время как последний прогноз Нацбанка был 9,7%.

"В последующие месяцы инфляция в годовом исчислении, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния факторов со стороны предложения продовольственных товаров, существенных бюджетных расходов, значительных темпов увеличения заработных плат и более высокого энергодефицит во время отопительного сезона. Однако в дальнейшем инфляция должна быть замедлена на фоне постепенного улучшения ситуации в энергосекторе и наращивания урожаев. Этому также будут способствовать меры монетарной политики НБУ и ожидаемое ослабление внешнего ценового давления", - заявил Андрей Пышный.

А зампред Нацбанка Сергей Николайчук сказал, что НБУ отказывается прогнозировать инфляцию по итогам 2024 года после того как не оправдался текущий прогноз НБУ в размере 9,7%.

"Мы не готовы озвучить конкретную цифру, но инфляция будет выше, чем мы предусматривали", - сказал Николайчук.

Пышный заявил, что война определяет риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств. И сказал, что скорость возврата экономики в нормальные условия функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.

Пышный назвал основные риски экономики:

1. Возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности.

2. Возможно дополнительное повышение налогов, что в зависимости от параметров может усиливать ценовое давление.

3. Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения.

Глава Нацбанка также дал понять, что возможно и новое увеличение процентной ставки.

"НБУ продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях правления при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий", - отметил Пышный.

При этом он сказал, что в декабре 2024 года Украина рассчитывает получить около $8,5 млрд в рамках международной помощи.

Напомним, экономика Украины в 2024 году выросла примерно на 4%, но в последние месяцы ее рост замедлился.