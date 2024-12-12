Экономика Украины за 11 месяцев 2024 года выросла примерно на 4%. При этом рост экономики в последние месяцы значительно замедлился.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Драйверами остаются транспортная и строительная отрасли, переработка и внутренняя торговля. Также увеличение закупок украинской продукции ОПК стимулирует рост машиностроения", - заявила глава ведомства Юлия Свириденко.

По итогам 10 месяцев 2024 года ВВП Украины вырос на 4,2%. При этом в октябре, по данным Минэкономики, рост замедлился до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре. А в ноябре замедлился до 0,9%. То есть, в сравнении с сентябрем, темпы роста упали более чем в четыре раза.

Напомним, что в 2022 году украинская экономика упала на 29%. В 2023 году выросла на 5,3%.

Ранее МВФ прогнозировал, что государственный долг по итогам 2024 года составит 95,6% ВВП. Однако уже начиная со следующего года этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно - 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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