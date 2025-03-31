Темпы роста ВВП Украины в прошлом году упали почти в два раза, составив 2,9% против 5,5% в 2023 году.

Об этом сообщает Госстат.

При этом прогноз Министерства экономики на 2024 год был на уровне 4%, после чего прогноз скорректировали до 3,6%.

Но и до этого результата ВВП, как видим, не дорос.

При этом в последнем квартале прошлого года украинская экономика сократилась на 0,1% – впервые за семь кварталов.

Напомним, в прошлом году в Министерстве экономики говорили, что Украине необходимы дополнительно 4,5 миллиона работников, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%.

Между тем агентство Reuters сообщило, что цена украинских облигаций резко обвалилась из-за сомнений инвесторов в перспективе заключения мирного соглашения. Цена долларовых гособлигаций Украины со сроком погашения в 2034 году упала почти на 0,02 доллара. Снижение составило 53% от номинала - это самый низкий уровень за четыре месяца.

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