Мэр Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, заявив, что изменения останутся в силе. И пересматривать его планируется только тогда, когда ситуация "существенно стабилизируется".

Ответ мэра Киева Виталия Кличко опубликовал автор петиции Александр Гречко.

В ответе говорится, что решение останавливать транспорт принял Совет обороны города, который не является органом государственной власти или местного самоуправления, а "коллегиальным органом в особый период, деятельность которого регулируется специальными законами".

Поэтому на этот орган не распространяется действие закона "Об обращениях граждан", а Киевсовет не влияет на его решение.

То есть пока что городской транспорт будет продолжать останавливаться во время тревог.

Напомним, решение о том, что в Киеве общественный транспорт должен останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги было принято 1 августа.

25 августа в Киевсовете поддержали петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги.

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