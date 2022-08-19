Во Львове вчера состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский и Эрдоган поговорили тет-а-тет, также украинский лидер встретился отдельно с генсеком ООН, а в конце все трое встретились за одним столом. Но понятно, что основное внимание на этих переговорах было приковано ко встрече двух президентов, вокруг которой накануне уже возникла серьезная интрига.

По сообщениям СМИ - прежде всего турецких - Эрдоган привез некие варианты дипломатического урегулирования войны с Россией.

Какой это может быть мирный план и есть ли вообще сейчас шанс его воплотить в жизнь, разбиралась "Страна".

Зерно, АЭС и пленные

Гутерриш прибыл во Львов на день раньше и еще успел до общения с президентами посетить местный нацуниверситет, где встретился с руководством вуза и львовскими историками. В ходе поездки в Украину Гутерриш также планирует сегодня посетить Одессу, через порт которой в том числе вывозится украинское зерно за границу, согласно соглашению, заключенному между Киевом и Москвой при посредничестве Анкары и ООН.

"Зерновой" вопрос ожидаемо попал в повестку львовского саммита, проходившего в известной местной достопримечательности - дворце Потоцких.

Как сообщил по итогам встречи с генсеком ООН украинский президент, они договорились и дальше координировать усилия по вывозу украинского зерна, в планах попытаться усилить безопасность транспортировки и увеличить объемы экспорта на большем количестве судов.

Также обсуждались обмен пленными, "незаконная и принудительная депортация" граждан Украины в Россию и ситуация вокруг захваченной Россией Запорожской АЭС. Как сказано на сайте президента Украины, Зеленский заявил, что ООН "должна обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск".

В ходе обсуждения возможной миссии МАГАТЭ на АЭС Зеленский сказал, что визитеры должны заехать на станцию только с согласия Киева и через подконтрольную ему территорию.

Напомним: ранее генсек ООН призвал воюющие стороны прекратить любые военные действия, способные нанести вред системе безопасности АЭС, и перестать использовать станцию в качестве военной базы (в чем обвиняют российскую армию), а также создать вокруг нее демилитаризованную зону. Москва это предложение отвергла, заявив, что без присутствия ее военных АЭС-де будет "более уязвимой".

Эрдоган во Львове провел только полдня, но его визит (кстати, первый после 24 февраля) таил интригу, судя по сливам в турецких же СМИ о скрытой повестке переговоров. Но сперва об их официальных итогах.

Официальными темами встречи украинского и турецкого президентов тоже были зерновая экспортная инициатива и в контексте этого самостоятельный вывоз Россией зерна с подконтрольных ей территорий Украины, против которого активно протестует Киев, упомянутые проблемы с Запорожской АЭС, обсуждая которые, Зеленский обвинил Россию в "ядерном шантаже" и потребовал от нее вывести войска со станции, а также сотрудничество в сфере обороны и участие компаний из Турции в послевоенном восстановлении Украины.

Какой путь ведет к переговорам

Но гораздо интереснее, было ли в обсуждении за закрытыми дверями нечто, что на публику решили пока не выносить.

Слухов вокруг приезда Эрдогана действительно было много, но все они вращались вокруг одной темы - возможных путей прекращения войны. Варианты звучали самые разные - от соглашения о временном прекращении огня до компромиссного мирного договора между Украиной и Россией.

Что могут включать эти договоренности, версии тоже разнились: тут и разрешение по "корейскому сценарию", когда нынешняя линия фронта становится "временной границей", и "большая сделка" с Украиной и Западом, включающая отступление российских войск на линию 23 февраля в обмен на согласие Киева на нейтральный статус, широкую автономию для юго-востока, демилитаризацию приграничных территорий и прочее, а со стороны США и союзников - снятие с Москвы санкций.

Уже перед самим саммитом слухи начали конкретизироваться.

По сообщениям все тех же турецких журналистов, Эрдоган мог привезти во Львов предложения о посредничестве Анкары в вопросах установления временного перемирия, обмена пленными, проведении прямых переговоров между Киевом и Москвой.

По поводу последних телеканал CNN Turk уточнил, что речь идет о личной встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Причем российская сторона якобы пересмотрела свои условия для ее проведения, отказавшись от необходимости сначала согласовывать дорожную карту на уровне делегаций, а потом проводить переговоры Зеленского и Путина.

"Лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", — сказали источники CNN Turk. Якобы эту возможность российский лидер допустил на встрече с Эрдоганом 5 августа в Сочи.

Если что-то на тему возобновления переговоров и прихода к некоему соглашению и обсуждалось, то в публичную плоскость были вынесены только намеки. Эрдоган после завершения встречи с Зеленским и Гуттеришем заявил, что возможные пути окончания войны в Украине обсуждались на трехсторонней встрече (а, значит, и тет-а-тет с украинским президентом). По его словам, его собеседники согласились с тем, что ситуация в Украине должна быть урегулирована за переговорным столом.

"Нам следует определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров", - цитирует Эрдогана турецкое агентство "Анадолу".

И лидер Турции намерен обсудить итоги львовских переговоров с Путиным. Также он подтвердил, что предложил Зеленскому провести встречу с Путиным в Турции.

Между тем украинский президент заявил, что переговоры с Москвой возможны только в том случае, если российские войска покинут захваченные ими территории Украины.

Как считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илья Куса, Эрдоган и Гутерриш, поднимая вопрос выхода на некий промежуточный компромисс между Украиной и РФ, понимали, что достичь его сейчас нереально. Целью визита был "зондаж почвы" перед осенне-зимним периодом, когда может наступить окно возможностей для разговора о перемирии по причине обострения социально-экономической и гуманитарной ситуации, написал Куса на своей странице в Фейсбуке.

При этом Анкаре "по большому счету не принципиально, какими будут условия перемирия или мира, лишь бы это произошло при прямом ее участии с закреплением за ней статуса ключевого регионального игрока и гаранта безопасности нового послевоенного расклада".

"Поэтому не надо удивляться напористости, с которой Эрдоган постоянно поднимает тему переговоров и встречи Зеленского и Путина в Стамбуле", - отмечает Куса.

А пока турецкая сторона, видя конъюнктуру, будет добиваться очередного "малого компромисса" - например, расширения "зерновой сделки" путем включения в нее других категорий товаров, которые Украине могут разрешить экспортировать на мировые рынки.

"Эрдогану это надо как дипломатическая победа, усиление своего статуса посредника и замыкание на себе все большего количества вопросов, которые будут частью любого послевоенного мирного урегулирования. Нам (то есть Киеву - Ред.) это надо, чтобы разблокировать экспорт и через него перезапустить экономику, особенно перед тяжелым осенне-зимним периодом", - рассуждает эксперт.

Вместе с тем политолог Руслан Бортник полагает, что ситуация вокруг конфликта Украины с Россией толкает их за стол переговоров, чему может содействовать мировое сообщество.

"Открывается, образно говоря, не окно возможностей, даже не форточка, а вентиляционное отверстие в силу двух факторов. Первый: уже больше месяца линия фронта, по сути, не движется, несмотря на активные боевые действия. Одна сторона не может нанести другой серьезное поражение, которое бы дало ей критический перевес и привело бы соперника к переговорам со слабой позицией. Фактор №2: озабоченность мирового сообщества положением Запорожской АЭС, в силу этого оно более готово принимать какие-то договоренности между Украиной и Россией во избежание ядерного апокалипсиса. У политиков с каждой стороны появился аргумент: мол, мы договариваемся не потому, что так выгодно одной стороне, а чтобы не случилась масштабная экологическая катастрофа, угрожающая половине Европы. Нельзя исключать и факторы непредсказуемого отопительного сезона и трудное экономическое положение Украины. Все это дает шанс на возобновление переговорного процесса - или прямого, или опосредованного, когда враждующие стороны будут общаться через ООН или Эрдогана", - считает Бортник.

Впрочем, публичные сигналы украинской стороны пока обратные: вскоре после переговоров следом за президентом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем микроблоге в Twitter, что компромисса с Москвой не будет до "полной деоккупации и возвращения к границам 1991 года". А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ - это "русская рулетка" с "фатальным финалом для всех".

Со стороны России также пока идут сигналы не свидетельствующие о готовности к каким-то компромиссам. Там активно продолжают готовить "референдум" о присоединении захваченных земель к РФ (хотя дата его проведения пока непонятна).

Очевидно, что обе стороны хотят добиться сейчас хоть каких-то успехов на фронте (для Украины это давно обещанное "наступление на Херсон", для России - выход на границы Донецкой области), а уже потом садиться с противником за стол переговоров на более сильных позициях. Ближайшие месяцы покажут - сможет ли хоть одна сторона достичь своих целей. И в случае если они будут достигнуты хотя бы одной из сторон, и в случае, если обе стороны их не достигнут, возникнет ситуация, когда будут возможны переговоры. Тем более что к тому времени страны Запада будут уже в полный рост ощущать экономические последствия войны и санкций против РФ.

Если же переговоры не состоятся или провалятся, то война может перейти в в формат "войны на истощение". Этот формат не очень удобен и для украинской, и для российской власти (да и для всего мира), а потому некоторый шанс (пусть и не более 50%) на достижение определенных договоренностей до конца года все-таки есть.

Другой вопрос - какими эти договоренности могут быть, и кто будет их стороной помимо Украины и России (отменит ли, например, Запад санкции против РФ в рамках этих переговоров).

Но эти нюансы определятся позднее. В том числе они будут зависеть и от ситуации на фронте.