СБУ запустила онлайн-сервис по поиску пропавших безвести и военнопленных. Чтобы отправить заявку на поиск, нужно заполнить анкету, которая доступна по ссылке.

Информация, отправленная через форму, является конфиденциальной, сообщили в СБУ.

Там нужно будет сообщить об обстоятельствах исчезновения личности.

Тем, кто уже подавал заявки через Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно.

Также СБУ предостерегает от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать "помощь" в якобы освобождении родственников из плена.

Напомним, что по данным, опубликованным в середине июля, в Украине более 7 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Часть из них - в плену.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.