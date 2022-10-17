Германия объявила о завершении своей программы, которая предоставляла украинским беженцам возможность обменивать украинские гривневые банкноты на евро по фиксированному курсу.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов Германии.

"Федеральное министерство финансов и Немецкий Бундесбанк договорились с Национальным банком Украины о прекращении действия программы обмена гривны на евро", - сообщает Минфин.

Согласно информации в сообщении Минфина ФРГ, программа была введена с целью оказания помощи беженцам из Украины. Сначала спрос на нее был высоким, но потом резко снизился, и количество сделок сейчас очень низкое.

"Немецкий комитет банковской индустрии (Deutsche Kreditwirtschaft) и его банки-участники и сберегательные банки будут принимать и обменивать гривну не позднее 30 октября 2022 года в зависимости от времени их работы... В большинстве случаев последним банковским днем ​​для обмена будет 28 октября 2022 года", - уточняют в Министерстве финансов.

Напомним, вчера мы писали о том, что в Германии заявили, что украинцы получат более привилегированные условия, чем остальные беженцы.

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