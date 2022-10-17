В Великобритании "тихо" сворачивается программа "Дома для Украины", предназначенная для украинских беженцев.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации Ассоциации местного самоуправления, в последнее время всё больше беженцев из Украины обращаются к ним в связи с потерей жилья. А среди британцев растет обеспокоенность тем, что схема "Дома для Украины" "тихо сворачивается".

Хозяева хотят продолжать поддерживать семьи, которых они спонсируют, но обеспокоены будущим программы и тем, что государственная поддержка не увеличится, чтобы соответствовать росту стоимости жизни.

Ассоциация местного самоуправления заявила, что она "глубоко обеспокоена" растущим числом украинцев, оказывающихся, по их информации, бездомными.

Уточняется, что на данный момент почти 2 тысячи украинских семей остались без жилья на фоне сворачивания программы.

Программа была запущена в марте. Согласно инициативе, британские семьи принимали украинских беженцев, а взамен получали денежную компенсацию в размере £350 от властей Британии.

Как писала "Страна", Евросоюз продлил программу временной защиты украинских беженцев до марта 2024 года.

Напомним, в Германии заявили, что украинцы получат более привилегированные условия, чем остальные беженцы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

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