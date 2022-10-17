Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 17 октября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал об обмене пленными, в результате которого 108 украинок вернулись домой. Сообщил, что в Киеве идет разбор завалов после утреннего налета беспилотников и что прямо сейчас идет новая атака дронов. Снова призвал экономить электричество в пиковые часы. Сообщил о телефонном разговоре с президентом ОАЭ о продовольственной безопасности.

Напомним, сегодня, 17 октября, из российского плена домой вернулись больше сотни украинок. Из плена освобождены 108 женщин: 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов.

Кроме того, во время этого обмена пленными впервые встретились омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова. По словам россиянки, "диалог был конструктивным".

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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