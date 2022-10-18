До Рождества в печати выйдет сборник речей Владимира Зеленского военного времени.

Об этом сообщает Sky News.

Книга под названием "Послание из Украины" будет включать предисловие Аркадия Островского, главного редактора журнала Economist по России и Восточной Европе.

Книга будет опубликована 6 декабря, все доходы от ее продажи пойдут в United24 - благотворительную инициативу для Украины, говорится в сообщении.

Между тем сборники военных речей Зеленского (в электронном виде) выходят ежемесячно с марта. Их выпущено семь томов. На площадке "Амазон" они продаются по 15 долларов за штуку.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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