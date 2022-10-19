За 36 суток, в течение которых российские войска используют для ударов по Украине дроны-камикадзе иранского производства, украинские военные уже сбили 223 "Shahed-136".

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 19 октября, с первого случая сбивания на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136" (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа", - сообщает командование Воздушных сил.

Отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов "Shahed-136", которые россияне маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

Как писала "Страна", сегодня Совбез ООН соберется на закрытое заседание, на котором обсудят поставки Ираном оружия России, которое он использует в войне против Украины.

Как писала "Страна", США примут агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.