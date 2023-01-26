Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с Владимиром Путиным, и для него российский президент - "никто".

Об этом он заявил в интервью SkyNews, отвечая на вопрос о том, поможет ли встреча с Путиным закончить войну.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - заявил Зеленский.

На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня Путин никто".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что он живой.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили о невозможности переговоров с Зеленским.

Кроме того, мы писали, что Институт изучения войны считает, что Путин готовится поставить Россию на годы в нечто вроде военного положения.