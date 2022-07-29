Президент Украины Владимир Зеленский провел в четверг, 28 июля, заседание ставки верховного главнокомандующего.

Об этом президент сообщил в своем вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, на заседании обсуждались четыре вопроса.

"Из того, что можно сказать сейчас публично, проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", – сказал президент.

Ранее мы писали, что Верховная Рада вместе с Владимиром Зеленским проигнорировала воздушную тревогу в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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