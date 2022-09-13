Украинцев готовят к суперсложной зиме.

О том, что отопительный сезон будет непростым, уже давно предупреждают и власти, и профильные эксперты. И, как показало недавнее энергетическое ЧП, эти прогнозы могут, к сожалению, сбыться.

Напомним: на днях россияне ударили по энергетическим объектам, в частности Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, подстанциям в ряде областей. Из-за чего несколько регионов остались без электро- и водоснабжения.

С последствиями ЧП справились достаточно оперативно. Но уже сегодня Харьков вновь остался без света. По данным "Укрэнерго", утром отключилась резервная линия электросети, через которую был запитан город. Идут ремонтные работы.

Но, как прогнозируют эксперты, риски повторения блэкаутов, и даже в больших масштабах, есть.

На этом фоне подготовки к зиме, которую уже ведут многие украинцы, закупая электрообогреватели (спрос на них, по данным ритейлеров, вырос более чем в 20 раз) или дрова, явно недостаточно. Нужна куда более серьезная "зимняя программа".

Разбирались, как можно подготовиться к жизни без электричества, воды и отопления.

Жизнь без электричества, отопления и газа

В Украине уже повреждены многие энергетические объекты, отключена ЗАЭС. Даже, если все останется как есть, не исключен дефицит электроэнергии в зимний период, что чревато веерными отключениями. Но непонятно, что будет дальше. Если враг будет бить по энергетической инфраструктуре, а такие риски есть, перманентные блэк-ауты с отключением электроэнергии, воды и отопления могут накрывать целые регионы.

"У нас треть жилого фонда может оказаться без электроснабжения. Посмотрите, сколько энергообъеков разрушено, и враг наносит все новые и новые удары. По Харьковской, Николаевской, Донецкой областям риски самые большие. Своей генерации там остается все меньше, а обеспечить резервную не так просто, особенно с стабильном режиме. ПО газу тоже могу быть большие проблемы. В случае повреждения магистрального газопровода высокого давления без газа могут оказаться целые регионы. В случае повреждения распределительных сетей - отдельные города. Мы тут не говорим о самом газе - хватит ли накопленных кубов и что будет, если прекратят транзит российского газа и упадет давление в трубе. Если будут прилеты по сетям, неважно сколько есть газа - газоснабжения все равно не будет", — говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

Поэтому уже сейчас стоит проработать "план Б" на уровне как властей (в том числе, местных), так и рядовых граждан, — считает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Причем, электрообогревателей, буржуек, дров, которые уже кинулись скупать украинцы, а также утепления квартир и теплых носков с одеялами может оказаться недостаточно. Нужна более серьезная "зимняя программа" - по электричеству, газо- и водоснабжению, отоплению. С учетом, что может не быть ни света, ни газа.

Остановимся более подробно на каждом направлении.

В автономном режиме

По электроэнергии, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, два главных риска - скачки напряжения (из-за чего могут выходить из строя электроприборы) и, собственно, полное отключение света.

Поэтому Корольчук советует не оставлять электроприборы постоянно в сети, даже если они в это время не работают. В случае скачка напряжения техника может попросту сгореть.

Эксперты советуют позаботится об альтернативных источниках электроснабжения. Это могут быть генераторы, источники бесперебойного питания (USP), или, к примеру, солнечные панели.

Вот что советует банковский юрист Александр Ярецкий, который уже начал готовится к сложной зиме.

"Опишу свой опыт эксплуатации жилого дома, но он пригодится и для квартиры. Для начала стоит определиться с теми электроприборами, которые вам будут крайне необходимы. Два важных показания для каждого - мощность и время, необходимое для работы. Электрочайник с мощностью 2 кВт может использовать меньше электроэнергии, работая три минуты, чем постоянно включенный ноутбук. Соотвественно, источники аварийного электропитания необходимо подбирать по двум показателям: максимально допустимая одновременная нагрузка плюс общая емкость (это влияет на время автономной работы). Что может быть источником аварийного электроснабжения?

1. Генератор. Бываю газовые, бензиновые, дизельные. Газовые могут подключаться стационарно к газовой сети или работать на баллоне. По последним из плюсов — широкая линейка мощности (от одного киловатта), достаточно продолжительное время работы (до 10-12 часов в зависимости от объема топливного бака). Из минусов - "выхлопы" (что требует постоянного проветривания), шум при работе.

2. Источник бесперебойного питания. Электронное устройство, которое включается между стационарной электросетью и бытовыми приборами и практически мгновенно запускается при выключении электроэнергии. Питается от аккумулятора в 12 или 24 вольт и выдает необходимые 220 вольт напряжения. При этом выполняет еще и функции стабилизатора. При возобновлении электроснабжения автоматически отключается и подзаряжает аккумулятор для следующего старта. Линейка мощности очень широкая - от 300 Вт и больше. Из плюсов — бесшумный, время работы ограничено только емкостью аккумулятора и суммарным потреблением (количеством подключённых приборов и их мощностью). Из минусов - аккумулятор все же нужно периодически заряжать от электричества. Плюс такие аккумуляторы недешевы (обычный автомобильный работает недолго при подобной эксплуатации).

3. Солнечная панель. Может быть одна или несколько. Можно пристроить, к примеру, на фасаде дома. Но даже самые современные панели имеют мощность максимум 500 Вт в идеальных условиях и требуют специального инвертора, который из постоянного напряжения выдаст 220 вольт переменного. Два варианта использования: или иметь постоянно онлайн пока есть солнце, или подключить аккумулятор, куда "запасать" электроэнергию. К примеру, от панели на 500 Вт за десять часов светового дня в идеальных условиях можно получить 5 кВт. Два часа работы масляного обогревателя или электрочайника.

Такие варианты можно комбинировать. Как по мне, идеальная связка источника бесперебойного питания с аккумуляторов и прибора, который будет его периодически заряжать (в случае отсутствия электроэнергии от суток и больше), скажем, генератора или солнечной панели. Ставить можно в два этапа - сначала источник бесперебойного питания, что обеспечит электричеством при непродолжительном отключении, затем генератор или панель. Алгоритм работы следующий: источник бесперебойного питания включается сразу, как только пропадает свет, и работает, пока не разрядится аккумулятор. дальше переходите на панель/генератор, пока зарядится аккумулятор. При этом генератор в такой связке будет более эффективным, так как позволит одновременно и пользоваться электроэнергией, и заряжать аккумулятор источника бесперебойного питания. Солнечная панель в 500 Вт будет заряжать аккумулятор емкостью 100 ампер почти два с половиной часа при идеальных условиях (если будет солнце), а а реальности на это может уйти от пяти часов, а то и больше", — отметил Ярецкий.

Тут есть важный нюанс - цена такой "энергонезависимости".

К примеру, простенький бензиновый генератор (на 3 кВт, время работы в автономном режиме - 6 часов, расход топлива — 320 грамм на киловатт-час. То есть, включение электрочайника мощностью 2 кВт - это уже 640 грамм бензина или примерно 32 гривны в деньгах) в киевских магазинах стоит порядка 20 тысяч гривен. Более продвинутый (мощность 8,4 кВт, время непрерывной работы 9 часов) - до 50 тысяч гривен.

Дизельные генераторы еще дороже. К примеру, модель мощностью 6 кВт на 9 часов автономной работы и баком на 18 литров (расходуются за это время) стоит порядка 90 тысяч гривен.

Газовые генераторы в отечественных сетях представлены меньше. В основном, это большие газовые станции (многие могут работать и на газу, и на бензине или дизеле), ценники на которые просто зашкаливают - до 250-300 тысяч гривен. Плюс такие модели очень габаритные, так что вряд ли подойдут для квартиры в многоэтажке.

Источники бесперебойного питания стоят от 5-7 тысяч, а аккумуляторы к ним - еще 10-17 тысяч.

Солнечные панели — минимум, 30 тысяч гривен (модель на 200 Вт).

При этом, как говорит Попенко, в многоквартирном доме даже при наличии денег оборудовать квартиру под автономное электроснабжение не так просто.

"Отдельные генераторы в каждой квартире не поставишь. Они габаритные, шумные, дают выхлопы. Нужна мощность не менее 5 кВт на квартиру. Можно установить генератор на подъезд, к примеру, на 100 кВт, но, опять-таки, он весит полтонны, большой и дорогой - порядка 500 тысяч гривен. Поэтому "автономность" в городских условиях — под большим вопросом. Можно разве что перестраховаться на случай отключений электроэнергии на непродолжительное время. Как по мне, обязательный набор для каждого украинца на эту зиму — мощный power- банк для зарядки гаджетов, фонарь с аккумулятором", — отметил Попенко. Бюджет такого НЗ — порядка 15-20 тысяч гривен. Но верхняя планка может быть намного выше. К примеру, мощные зарядные станции для техники стоят 30-40 тысяч гривен.

Как выжить без газа и воды

Что касается возможных перебоев с газом и водой, то тут, по словам Попенко, также нужно разделять частный сектор и квартиры в многоэтажках.

Особенно по воде. В частных домах, где есть скважины и колодцы, их нужно просто приспособить для работы насоса в автономном режиме (скажем, через тот же генератор).

"Есть такая штука как гидроаккумулятор. Обычно он используется в частных домах, чтобы снизить количество запусков насоса. Но, если его врезать в систему водоснабжения в квартире, можно получить отличный резервуар постоянного автоматического хранения воды. Гидроаккумулятор на сто литров в вертикальном исполнении имеет размеры всего 47 см в диаметре и 82 см в высоту, и врезать его можно в систему разводки воды в квартире в любом удобном месте. Единственное, что дополнительно надо сделать при врезке - поставить обратный клапан на вводе воды в квартиру. Чтобы в случае перебоев с водой, запас в гидроаккумуляторе был только ваш, а не всех соседей по стояку", — говорит Ярецкий.

Гидроаккумуляторы стоят относительно недорого. К примеру, модель на 50 литров - 1,5-2,5 тысячи гривен, на 100 литров — от 3 до 8 тысяч гривен и больше.

Попенко говорит, что из самого элементарного, можно купить большой бак и наполнять его водой "про запас", но, понятно, что это подойдет разве что на случай непродолжительных перебоев с водой. К слову, гидроаккумулятор также не решит проблемы с длительными перебоями в водоснабжении, так как канализация все равно работать не будет.

"Если не будет электроэнергии, автоматически останавливается водоснабжение, не работает канализация. То есть, городская квартира в таких условиях становится непригодной для жизни, нужно съезжать - на время (если отключения непродолжительные) или надолго. Мой совет жителям населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости к зонам боевых действий - уже сейчас ищите варианты переселения в частный сектор, эвакуации в другие регионы", — говорит Попенко.

По газу для жителей городских квартир главное - решить вопрос с приготовлением еды. Тут могут подойти компактные варочные поверхности и газовые баллоны. Можно использовать даже туристические варианты (от 1,5-2 тысяч гривен) на сухом топливе.

"Можно купить кэмпинговый газовый баллон на пять литров в комплекте с горелкой, которая накручивается на него сверху. заправлять такой баллон можно на любой газовой заправке, он не тяжелый, хватает достаточно надолго", — говорит Ярецкий.

Для жителей частных домов газ - это не только еда, но еще и отопление. Поэтому тут перебои с подачей газа чреваты куда большими проблемами.

Спасут ли буржуйки и дрова

Вопрос с отоплением украинцев в свете подготовки к сложной зиме беспокоит уже давно. Одни кинулись скупать электрические обогреватели (спрос на них вырос более чем в 20 раз), другие, в частности, жители частных домов — устанавливают твердотопливные котлы, буржуйки, и запасаются дровами.

Вариант с электробогревателями - самый ненадежный. Во-первых, должно быть электричество. Во-вторых, даже если оно есть, могут начать сбоить электросети, которые готовы к повышенным нагрузкам далеко не во всех домах.

"В частном секторе, действительно, стоит установить твердотопливный котел (стоимость - порядка 30 тысяч гривен и больше - Ред.) и купить 50-70 кубов топлива, к примеру, дров (от 5 тысяч гривен за куб - Ред.)", - советует Попенко.

На самом деле есть и другие варианты, к примеру, камины на дровах, буржуйки (от 3 тысяч гривен).

В принципе, вариант с буржуйкой возможен и в квартире (к примеру, во Львове ими оборудуют жилье в многоэтажных домах - такую программу одобрили местные власти). Помимо буржуек, есть еще керосиновые, газовые и бензиновые обогреватели (цены - от тысячи гривен плюс топливо). Но все подобные устройства нуждаются в хорошей вентиляции помещения и крайне небезопасны в противопожарном плане.

"В случае масштабный перебоев с теплоснабжением решением должны быть или мобильные котельные, но это - забота властей, или - эвакуация. Остальные варианты для многоэтажек — под большим вопросом. Целые города буржуйками не обогреть", — считает Попенко.

Бюджеты холодной зимы

Как видно, большинство вариантов кардинальной "автономизации" достаточно дорогие и требуют десятков тысяч гривен, что по карману не каждому.

К примеру, если покупать в частный дом генератор, твердотопливный котел с дровами, газовую плитку с баллоном, гидроаккумулятор, то, по самым скромным подсчетам, нужно порядка 75 тысяч гривен, а то и больше. Плюс - дополнительные расходы на топливо, ту же заправку генератора и газового баллона.

Геннадий Рябцев говорит, что стоит позаботится хотя бы об элементарном. "На случай полного апокалипсиса (если не будет газа, электроэнергии и отопления) нужно иметь: