Российские СМИ пишут о проблемах со светом, водой и связью не только в Херсоне, но и других захваченных населенных пунктах на юге Украины.

В частности в Мелитополе пропала мобильная связь и не работает интернет.

Накануне генерал Дмитрий Марченко заявил, что на юге ВСУ освободили 13 населенных пунктов и продвинули линию фронта на 12 км.

Война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины