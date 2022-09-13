В захваченном Херсоне 13 сентября прекращено электро- и водоснабжение. Об этом сообщают российские СМИ.

О причинах отключения ничего не сообщается.

По данным американского института изучения войны, войска РФ выходят из Киселевки, ставя под угрозу свои позиции на окраинах Херсона.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия освободила Александровку к западу от Херсона.

12 сентября ВСУ сообщили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в Херсонской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 202-й день. "Страна" следит за происходящим 13 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 201-го дня войны. Утром Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки противника удалось вытеснить из более чем 20 населенных пунктов. Арестович заявил, что в украинском контрнаступлении "фаза прорыва" сменяется фазой "закрепления результатов". Институт изучения войны сообщил, что это наступление ВСУ не положит конец войне, и она, вероятно, продлится до 2023 года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему недавние обстрелы оставили без света целые регионы Украины