Лычаковский районный суд Львова продлил народному депутату Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном на его странице в Facebook.

"Следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14.11.2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, в июне во Львове суд приступил к рассмотрению дела Виктора Медведчука без самого обвиняемого. Процесс проходит в закрытом режиме.

Медведчука обвиняют по нескольким статьям: госизмена, сотрудничество с Россией после аннексии Крыма, передача Москве секретной информации и участие в незаконных схемах поставок угля из "ЛДНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

26 февраля правоохранители не обнаружили Медведчука дома, где он должен был находиться под домашним арестом. 2 марта его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а в апреле задержали.

После этого Виктор Медведчук дал показания против лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Речь идет о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара - Западное направление" и закупке угля у "ЛНР/ДНР". По словам Медведчука, экс-президент, руководствуясь личными интересами, курировал и даже на определенных этапах подключался к осуществлению данных схем.

Ранее мы писали, что во Львове задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу Львовской парторганизации "ОПЗЖ" Инну Иваночко по подозрению в госизмене. Ее обвиняют в том, что она "продвигала идеи федерализации".