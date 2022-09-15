C приближением холодов Львовская область ожидает прибытия около 100 тысяч вынужденных переселенцев, которые из-за остались без воды, газа и электроснабжения.

Об этом сообщил губернатор области Максим Козицкий в своем Телеграм-канале.

"Остановились также еще на одном важном вопросе: с приближением холодов Львовская область ожидает прибытия около 100 тысяч вынужденных переселенцев, которые из-за террористических действий армии рф остались без воды, газа и электроснабжения. По сему, мы будем благодарны Республике Польша за помощь в оборудовании приютов во Львовской области, есть потребность в теплых вещах, покрывалах, продуктах долгосрочного хранения, дизельных генераторах и электрообогревателях, а также в оборудовании пунктов обогрева", - написал Козицкий.

Напомним, во Львове укрытия оборудуют буржуйками на случай чрезвычайной ситуации с отоплением.

Ранее мы писали, что мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме. Мэр записал 5-минутное видео, в котором призвал горожан готовиться к трудной зиме и рассказал, чего ждать городу при наступлении холодов.

Кроме того, военный губернатор Харьковской области призвал жителей региона уже сейчас задуматься об альтернативных источниках отопления из-за ударов России по ТЭЦ.

Также "Страна" рассказывала, как украинцы готовятся к суперсложной зиме и чем реально можно будет согреться.