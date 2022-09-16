Будущая королева Елизавета II сражалась в рядах территориальной обороны Британии против нацистов и их "пособников" - Бандеры и Шухевича.

Об этом заявила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Так она прокомментировала отказ Лондона приглашать российских дипломатов на церемонию прощания с королевой.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками – С. Бандерой и Р. Шухевичем", – сказала она.

Юная принцесса Элизабет действительно служила в армии, но вышло так, что она вступила в ряды Женского вспомогательного территориального корпуса в феврале 1945 года, где провела всего пять месяцев.

Дело в том, что вторая мировая война началась, когда Лилибет, как её звали в семье, было всего 13 лет. Она взрослела, когда на Лондон сыпались бомбы нацистов и Острова не покидала до 1947 года.

Принцессу Элизабет и Маргарет хотели вывезти в Канаду, чтобы защитить от воздушных бомбардировок Великобритании, но их мать решительно отказалась, заявив, что "маленькие принцессы не поедут без меня. Я не оставлю короля, а король никогда не покинет страны".

Поэтому большую часть войны юные принцессы провели в Виндзорском замке, расположенном вблизи тогдашнего Лондона.

13 октября 1940 года 14-летняя принцесса Елизавета впервые выступила по радио (в передаче "Детский час" с обращением к детям, пострадавшим от войны.

"Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы помочь нашим доблестным морякам, солдатам и лётчикам, и мы также стараемся нести свою долю опасности и печали войны. Мы знаем, каждый из нас, что в конце концов всё будет хорошо", сказала будущая королева.



В 1943 году состоялось её первое самостоятельное появление на публике - визит в полк гвардейских гренадеров.

В 1944 году она стала одним из пяти "государственных советников", то есть назначена лицом, которое имеет право на выполнение функций короля в случае его отсутствия или недееспособности.

В феврале 1945 года Элизабет по своей инициативе вступила во "Вспомогательную территориальную службу", как назывались женские отряды самообороны.

Во время своей службы будущая королева осваивала профессию водителя-механика санитарных автомобилей и военных грузовиков, а также получила воинское звание лейтенанта. Демобилизовалась в июле.

Будущая королева Елизавета стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии. Этим участие юной Элизабет во Второй мировой и ограничилось.

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