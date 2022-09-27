В освобожденной Балаклее Харьковской области электричество подключили для 77% жителей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Вчера он сообщал, что городу дали электричество, но сами горожане говорили, что свет появился далеко не во всем городе.

Тимошенко также заявил, что запущены пригородные поезда Харьков-Балаклея-Харьков, Харьков-Дергачи-Харьков и Харьков-Чугуев-Харьков.

Напомним, ранее "Укравтодор" публиковал маршрут, как безопасно добраться из Харькова в освобожденные Купянск, Изюм и Балаклею.

Также сегодня сообщалось, что ВСУ освободили еще один населенный пункт на Харьковщине.

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