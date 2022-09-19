На окраине недавно освобожденной Балаклеи Харьковской области в одном из домов нашли запасной командный пункт российской армии с большим количеством боеприпасов и военной техники.

Об этом сообщает ГБР.

В подвале дома были спрятаны десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Найденные боеприпасы передали ВСУ.

Ранее "Страна" рассказывала, что сейчас происходит в освобожденной Балаклее. По словам жителей Балаклеи, в городе ещё продолжаются фильтрационные мероприятия по выявлению военных РФ или тех, кто с ними сотрудничал.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.